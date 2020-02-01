Некомпетентность Григорьева могла привести к тысячам жертв в СКК

Градозащитники Петербурга во главе с Борисом Вишневским требовали сохранить СКК. Однако состояние комплекса было таково, что никакая реконструкция не гарантировала бы безопасность посетителей в будущем.

В пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге во время работ на крыше СКК «Петербургский» произошло частичное обрушение комплекса. В августе 2019 года на арене прошёл последний концерт, после чего она была закрыта в связи с общей ветхостью конструкции. Как тогда отметил и.о. генерального директора СКК Андрей Абраменко, подвальные помещения и фундамент арены прогнили, крыша протекала, а инженерные коммуникации требовали полные замены.

40 лет без капремонта

Дискуссия о дальнейшей судьбе СКК развернулась ещё в 2017 году, рассматривались две основные версии. Городские власти и руководство арены выступили за полный снос здания и возведение на его месте современного ледового спортивного комплекса. Однако градозащитники, в лице отдельных депутатов городского Заксобрания, требовали признать СКК объектом культурного наследия.

Сторонники сноса советского спорткомплекса приводили в свою пользу сразу несколько весомых аргументов. Во-первых, это предаварийное состояние всего «Петербургского» в целом, о чём предупреждало само руководство СКК. При этом Абраменко отмечал, что Госкомитет по архитектуре и градостроительству СССР ещё 1988 году определил, что арене требуется капитальный ремонт. Учитывая тот факт, что комплекс был открыт только 1980 году, можно сделать вывод, что конструкция в целом вышла не очень удачной.

Однако капремонт не был произведён ни в 1988 году, ни когда-либо позже. То есть более 30 лет требующий капремонта комплекс работал, что называется, на честном слове. Ситуация усугублялась тем, что с распадом СССР и последовавшим затяжным экономическим кризисом СКК перестал выполнять функции спортплощадки. В попытке получить хоть какую-то прибыль руководство организовало на втором ярусе комплекса постоянно действующую ярмарку, что создавало дополнительную нагрузку на ветхую конструкцию.

Защитники же СКК во главе с депутатом Заксобрания от партии «Яблоко» Борисом Вишневским аргументами себя не утруждали. Их главная идея заключается в том, что «Петербургский» должен быть признан архитектурным памятником и сохранён. Причём о дальнейшей судьбе комплекса сторонники реконструкции особо не распространялись.

Бомба замедленного действия от градозащитников

Спор между двумя сторонами мог бы продолжаться ещё долго, но произошедшее 31 января расставило всё по своим местам. Рабочие проводили работы на мембранной крыше, которая уже несколько лет нормально не выполняла своей функции. Её ремонтировали в 1994, 2010 и 2019 годах, но всё это были полумеры.

Даже в случае включения СКК в список культурного наследия крышу пришлось бы полностью заменить. Но устаревшая и давно прогнившая конструкция спорткомплекса не выдержала нагрузок и обрушилась. Как раз об аварийном состоянии «Петербургского» неустанно говорили сторонники сноса опасного здания.

А вот сторонники реставрации оказались в щекотливом положении. Они настолько увлеклись политикой, что не увидели очевидного. В случае, если бы им удалось добиться своего, СКК стал бы бомбой замедленного действия. Он мог обрушиться в любой момент – на десятки рабочих при реставрации или на 20 000 зрителей во время концерта. Кого в трагедии тогда винил бы Борис Вишневски, себя? Сомнительно, самокритикой он ещё ни разу не отличился.

Петербуржцы вздохнули с облегчением

Интересна реакция петербуржцев и россиян в целом на произошедшее. Судя по ней люди уже устали быть заложниками амбиций политиков-градозащитников, которые давно потеряли связь с реальностью.

Доверие людей к оппозиционным «экспертам» окончательно подорвано. Самое страшное в этой ситуации, что теперь общественность будет с настороженностью относится даже к тем политикам и активистам, которые занимаются реальной градозащитной деятельностью и спасают настоящие объекты культурного наследия.

Нерешительность КГА могла привести к трагедии

Не менее важно, что инцидент показал, насколько опасными могут быть «благие намерения» оппозиции, которая давит на экспертные советы и комитеты. По закону последние должны выполнять свою профессиональную деятельность не зависимо от политической обстановки. Но у любого человека есть свои слабости.

На фоне произошедшего у петербургской общественности возникают серьёзные вопросы к городскому Комитету по градостроительству и архитектуре (КГА), и особенно её руководителю Владимиру Григорьеву. Что интересно, недовольны им как сторонники сноса, так и сторонники реконструкции.

Меж двух огней чиновник оказался из-за собственной нерешительности. Возможно у него действительно не было собственного мнения на счёт СКК, а возможно он просто выжидал, чтобы в итоге встать на сторону победителей в этом споре с политической подоплёкой. Как бы то ни было, Григорьев, как глава экспертного комитета, не настоял ни на одном из вариантов, что и дало градозащитникам Вишневского вцепится в СКК. Как глава КГА Григорьев не мог не знать об аварийном состоянии спорткомплекса, а значит был обязан сразу поставить запятую в нужном месте – снести, нельзя реставрировать. А если не знал, то его положение выглядит ещё хуже. В любом случае правительство Петербурга должно поставить вопрос о профпригодности Григорьева, а в дальнейшем выработать действенные механизмы для борьбы с недобросовестными политиками, использующими градозащиту в своих целях, не считаясь с возможными трагическими последствиями.

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