Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

01.02.2020, 9:06, Новости дня

В ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что две страны объединяют братские и союзнические отношения

"Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения и союзнические. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, в СНГ, в ШОС и других многосторонних форматах", — цитирует выказывание премьера ТАСС.

Клава российского кабинета министров поблагодарил президента Казахстана за приглашение посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит. Также Михаил Мишустин передал Касым-Жомарту Тукаеву привет и самые наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и напомнил, что его ждут в Москве 9 мая на праздновании Дня Победы.

Премьер-министр РФ прилетел в Нур-Султан из Алма-Аты, где он принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме, посвященном цифровой экономике. Его визит в Казахстан – первая зарубежная поездка, которую он совершает в качестве председателя правительства России.

 

Источник: Вести



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