В сирийском Алеппо обстреляны мечеть и детсад

Боевики обстреляли мечеть и детский сад в сирийском Алеппо. Здания были недавно отремонтированы, но вновь оказались под огнем минометов. Жертв удалось избежать лишь потому, что прихожане разошлись за час до атаки. В мечети оставались только члены благотворительного фонда, они во время обстрела находились на цокольном этаже.

За месяц это уже пятый случай обстрела мечети, передает телеканал "Россия 24". Как накануне отметили в Центре по примирению враждующих сторон, на территории Идлибской зоны деэскалации за сутки было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших. Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на […]