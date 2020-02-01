В сирийском Алеппо обстреляны мечеть и детсад

Боевики обстреляли мечеть и детский сад в сирийском Алеппо. Здания были недавно отремонтированы, но вновь оказались под огнем минометов. Жертв удалось избежать лишь потому, что прихожане разошлись за час до атаки. В мечети оставались только члены благотворительного фонда, они во время обстрела находились на цокольном этаже.
За месяц это уже пятый случай обстрела мечети, передает телеканал "Россия 24". Как накануне отметили в Центре по примирению враждующих сторон, на территории Идлибской зоны деэскалации за сутки было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня.
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