Ольгу Бузову в школьные годы опозорили на выпускном

Известную певицу Ольгу Бузову в школьные годы одноклассники опозорили на выпускном. Одна из подруг отпустила очень грубый комментарий в отношении платья знаменитости.

О неприятном инциденте пояснила мать Ольги Бузовой Ирина Александровна. Она отметила, что одноклассники недолюбливали девочку из-за её исключительной успеваемости. Когда она заканчивала школу, то выбрала для церемонии вручения аттестата шёлковое короткое платье. Одна из школьных подруг певицы, когда та поднималась на сцену, закричала: «У Бузовой платье в попе». Мать знаменитости отметила, что ей неприятно до сих пор от той ситуации, хотя сама Ольга уже и не помнит такого.

Ирина Александровна не исключает, что причиной такого поведения одноклассников стали умственные способности Ольги Бузовой. Её перевели в старший класс раньше остальных, где она сразу же стала предметом насмешек. Причём преподаватели, исходя из слов матери певицы, тоже относились к ней предвзято и часто винили в разжигании конфликтных ситуаций и даже драках.

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