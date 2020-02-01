Надежда Грановская поделилась секретами красоты: «Максимальная натуральность»

Известная певица Надежда Грановская поделилась своими принципами ухода за внешностью и секретами красоты. Главным ориентиром для неё является максимальная натуральность.

Одна из наиболее знаменитых представительниц популярной группы «ВИА Гра» признается, что свою практически безупречную внешность во многом создает, опираясь на жизненный опыт. Для нее важна здоровая кожа, а не выбор тонального крема, маскирующего проблемы. Певица предпочитает традиционный набор домашних средств ухода за кожей, но самым любимым и эффективным считает все-таки баню. Несмотря на плотный график, раз в две недели она обязательно посещает место, где находится одно из лучших средств сохранения красоты и здоровья — русскую баню. Приобретение косметики Грановская делает в интернете, доверяя солидным сайтам и экономя время, причем останавливается на ценовом варианте «выше среднего». Постоянная занятость определила и ее уход за руками. «Люблю шеллак, чтобы недели на три хватило», — признается знаменитость. Дизайн она придумала сама, и остается ему верна вот уже более двух лет, стабильны и её предпочтения формы ногтей —«мягкий квадрат».

Зато в отношении прически звезда — сторонница самых кардинальных перемен. Смена формы волос для неё — это отражение её характера. Новая стрижка, длина волос для нее означает «какие-то внутренние изменения, новые черты характера». Главное, считает певица, «взять то, что комфортно тебе», поэтому сам человек должен быть для себя авторитетом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших. Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на […]