Назван ТОП-7 самых красивых игр для смартфонов

Назван ТОП-7 самых красивых игр для смартфонов

01.02.2020, 9:04, Разное

Ежегодно разработчики компьютерных игр выпускают новые продукты, радуя геймеров разнообразием выбора, качественной графикой и захватывающим геймплеем, но и любители провести время за игровым процессом на своём смартфоне также не остаются без внимания. Эксперты назвали ТОП-7 наиболее красивых и зрелищных игр для мобильных устройств.
В первую очередь отмечают RPG-слэшер Darkness Rises, в котором геймера заинтересует не только сюжетная линия, но и наличие килл-камеры, которая делает наиболее зрелищные моменты реальными трейлерами. Следующую позицию занимает шутер Shadowgun Legends с динамичным геймплеем и богатыми возможностями для играющих со смартфона. Замыкает тройку лидеров Asphalt 9: Legends – популярный среди игроков гоночный симулятор.

Далее в ТОПе разместились: максимально схожая с оригинальной версией мобильная игра Black Desert, Life After: Night falls и ARK: Survial Evolved. Вошла в список наиболее красивых Call of Duty в вариации для смартфонов. Данный шутер отличается графикой высокого качества и даёт возможность геймеру играть от первого лица всеми персонажами, имеющимися и на остальных платформах.



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