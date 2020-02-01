Украина всегда будет для США менее важной, чем Россия

Американские демократы часто говорят, что Трамп был недостаточно жёстким по отношению к РФ и что помощь Украине — это вложение в безопасность США. Однако обозреватель The Washington Post уверена, что Украина и США — не друзья в долгосрочной перспективе и РФ для США всегда будет гораздо важнее, чем отношения с Киевом.



Reuters

Американские демократы обвиняют Трампа в том, что он не хотел предоставлять Украине помощь, и это увязывают с импичментом. Однако обозреватель The Washington Post настаивает, что безусловная поддержка Украины не входит в национальные интересы США и что демократам не стоит забывать, что расследуют причастность Трампа к коррупции, а «недостаточная воинственность по отношению к РФ — слишком малое для импичмента обвинение».

Некоторые американские политики отмечают, что «сильная и независимая Украина крайне важна для национальных интересов США, потому что Украина находится на передовой и защищает от российской агрессии». Даже именитый депутат Адам Шифф заявил, что помощь Украине — это вложение в безопасность США. Так что, как отмечает автор статьи, может сложиться ощущение, будто, отказывая Украине в военной помощи, Трамп сделал первый шаг к разрушению Запада.

Журналистка отмечает, что мотивы демократов понятны, ведь беспокойство по поводу национальной безопасности важнее, чем обвинения в коррупции. Однако, если говорить о внешней политике, то там ситуация иная. «США и Украина — не друзья в долгосрочной перспективе», — отмечает автор статьи. Так, США даже не могли одобрить отправку на Украину летального оружия до 2017 года, опасаясь, что это лишь затянет конфликт.

Кроме того, нет свидетельств, что американское оружие оказало какое-то значительное влияние на развитие конфликта. И само оружие часто носит лишь символический характер, как поставки тех же ракет Javelin, которые должны находиться вдалеке от передовой.

«Не является Украина и бастионом западной демократии», — отмечает автор статьи. Она напоминает, что на Украине всегда были то прозападные, то пророссийские тенденции, а демократические преобразования уже пытались провести после революции 2005 года, которая всё равно скатилась к коррупции. Так что нет гарантий, что украинское правительство продолжит демократические преобразования. И даже если это произойдёт, страна всё равно будет находиться рядом с Россией.

«Неприятная правда состоит в том, что Украина всегда будет для американской внешней политики менее важна, чем Россия. Возможно, РФ — великая держава, которая переживает спад, но у неё всё равно есть способность подрывать внешнюю политику США по всему миру», — отмечает автор статьи.

Она настаивает, что политику РФ можно не любить, но Америка ничего не выиграет, если станет по отношению к ней занимать ещё более враждебную позицию, и ещё больше потеряет, если не сможет работать по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Например, она предлагает странам работать над новым договором по контролю над вооружениями. «Новая ядерная гонка будет для американцев гораздо опаснее, чем продолжение боевых действий на востоке Украины».

Автор статьи считает понятным стремление демократов показать Трампа слишком мягким по отношению к России, но это сказывается на внешней политике США, которую стимулируют тем самым быть жёстче. Такая позиция подменяет интересы США украинскими, пишет обозреватель. Из-за этого портятся отношения между странами, США попадают в бесконечный санкционный режим, а любой будущей президентской администрации будет сложнее работать над созданием стабильности в Сирии и на Украине или даже сдерживать Россию от вмешательства в новые выборы.

Автор статьи настаивает, что у Трампа и без того достаточно оснований для импичмента, так что не стоит демократам делать жёсткость политики критерием для отстранения президента в будущем, пишет The Washington Post.

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