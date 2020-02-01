Кучеров помог «молниям» справиться с «утками»

Кучеров помог «молниям» справиться с «утками»

01.02.2020, 8:30, Новости дня

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграла "Анахайм Дакс" с результатом 4:3.

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Анахайм Дакс", а также отдал результативный пас. "Молнии" выиграли у "уток" с результатом 4:2. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев очков не набрал. Вратарь "молний" Андрей Василевский отбил 23 броска.

"Вегас Голден Найтс" в гостях выиграл у "Каролины Харрикейнз" 4:3. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников результативных действий не совершил. "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке обыграл обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" 4:2.

Источник: Вести



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Последнее: В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграла "Анахайм Дакс" с результатом 4:3. Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Анахайм Дакс", а также отдал результативный пас. "Молнии" выиграли у "уток" с результатом 4:2. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев очков не набрал. Вратарь "молний" Андрей Василевский отбил […]

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