На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

По не выясненным пока причинам в ночь на субботу, 1 февраля, на Ровенской АЭС на Украине произошло отключение от энергосети энергоблока номер 3.
В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки номер 2 и 4, на энергоблоке номер 1 продолжается плановый ремонт, передает "Интерфакс".
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке Ровенской АЭС и прилегающей территории находятся в пределах действующих норм и не изменялось.
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