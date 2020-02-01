Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

01.02.2020, 8:19, Новости дня

Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор более 50 книг в жанре триллера, в том числе бестселлера «Дети не вернутся», умерла в возрасте 92 лет.

Кларк умерла в городе Нейплс американского штата Флорида, информирует ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.

Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке. Она написала более 50 книг в жанре триллера, почти каждая из которых стала бестселлером в США и Европе.

Книги были переведены на многие языки мира. Романы «Дети не вернутся», «Плач в ночи», «Любит музыку, любит танцевать» – одни из самых популярных произведений, переведенных на русский.



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Последнее: Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор более 50 книг в жанре триллера, в том числе бестселлера «Дети не вернутся», умерла в возрасте 92 лет. Кларк умерла в городе Нейплс американского штата Флорида, информирует ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press. Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке. Она написала более 50 книг […]

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