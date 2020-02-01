Предполагаемого главаря ячейки «Аль-Каиды» в Ираке задержали в США

Предполагаемого главаря ячейки «Аль-Каиды» в Ираке задержали в США

01.02.2020, 8:12, Новости дня

Власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, подозреваемого в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в России), информирует местная прокуратура.

В документе указывается, что 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом в Финиксе. Его арестовали по запросу властей Ирака, который поступил в конце января, передает ТАСС.

В Ираке его обвиняют, в частности, в причастности к убийству двух сотрудников полиции в 2006 году. Власти полагают, что ан-Нури являлся главарем одной из ячеек «Аль-Каиды», действующей на территории страны и осуществлявшей атаки на стражей порядка.

Американский суд рассмотрит возможность экстрадиции задержанного в Ирак. При этом не уточняется, когда ан-Нури приехал в США, а также в каком статусе он находится в этой стране.

Ранее претендентка на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют «Аль-Каиду» в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.



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Последнее: Власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, подозреваемого в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в России), информирует местная прокуратура. В документе указывается, что 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом в Финиксе. Его арестовали по запросу властей Ирака, который поступил в конце января, […]

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