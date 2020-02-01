В Приморье открылись пункты пропуска для возвращающихся из Китая туристов

Три пункта пропуска открылись в Приморье для российских туристов, возвращающихся из Китая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 12.00 местного времени (05.00 мск) началась эвакуация. Более 100 россиян за сегодня мы планируем переправить. Работают [пункты пропуска] Полтавка, Краскино и Пограничный», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там также пояснили, что эти люди звонили на горячую линию или иным образом узнали о том, что будет осуществляться пропуск, приехали к границе и оттуда в автобусах отправляются в Россию. Из каких районов КНР едут люди, в правительстве не уточнили.

В Министерстве здравоохранения Приморья сообщили, что пересекающие границу российские туристы пройдут медицинский осмотр, также у них возьмут мазки для исследований.

Напомним, по последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев. В четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.





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