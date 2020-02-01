Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020»

Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020»

01.02.2020, 7:26, Новости дня

Композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020».

На вопрос о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, композитор сказал, что думает, что «Первый канал» «принял решение по [Александру] Панайотову», передает РИА «Новости».

«Процентов на девяносто, я думаю», – добавил Крутой.

В прошлом году организаторы сообщили, что в 2020 году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском городе Роттердам.

В прошлом году Россию на Евровидении представлял Сергей Лазарев с песней Scream!, который занял третье место, как и в 2016 году, когда участвовал в конкурсе в Стокгольме.



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Последнее: Композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020». На вопрос о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, композитор сказал, что думает, что «Первый канал» «принял решение по [Александру] Панайотову», передает РИА «Новости». «Процентов на девяносто, я думаю», – добавил Крутой. В прошлом году организаторы сообщили, что в 2020 […]

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