Композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020».
На вопрос о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, композитор сказал, что думает, что «Первый канал» «принял решение по [Александру] Панайотову», передает РИА «Новости».
«Процентов на девяносто, я думаю», – добавил Крутой.
В прошлом году организаторы сообщили, что в 2020 году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском городе Роттердам.
В прошлом году Россию на Евровидении представлял Сергей Лазарев с песней Scream!, который занял третье место, как и в 2016 году, когда участвовал в конкурсе в Стокгольме.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020». На вопрос о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, композитор сказал, что думает, что «Первый канал» «принял решение по [Александру] Панайотову», передает РИА «Новости». «Процентов на девяносто, я думаю», – добавил Крутой. В прошлом году организаторы сообщили, что в 2020 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экономика: Когда мир окунется в новую рецессию / 8 января
- Артисты «Аншлага» ответили на выпад участницы КВН / 24 декабря
- Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака / 27 декабря
- Пожарный самолет пропал в Австралии / 23 января
- На самом влиятельном кинофестивале Европы покажут восемь российских картин / 26 января
- Сутки на Донбассе. 17 обстрелов боевиков, один украинский военный ранен / 27 декабря
- Александровское подворье не получило уведомления о переходе в собственность России / 23 января
- Обвинять экипаж в случившейся в Тегеране трагедии – излишне. Пилот был очень опытный. Призываю всех выразить солидарность МАУ! / 9 января