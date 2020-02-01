Мнение: Первые признаки

По мере накопления данных об эпидемии в Китае повляется возможность как-то их суммировать. И не только с чисто медицинской точки зрения, а в первую очередь с точки зрения эффективности организационных мероприятий.

Начинают появляться и вполне обнадеживающие факты и факторы. Несмотря на то, что статистически эпидемия растет, нужно понимать, что данные о заболевших в связи с инкубационным периодом позволяют судить о болезни с разрывом в примерно в две недели — как раз время инкубационного периода. Сегодня регистрируются люди, которые заболели 10-15 дней назад. Это чем-то похоже на астрономию, которая тоже изучает звезды по дошедшему до нас свету от них — а ему нужно время, чтобы преодолеть те самые световые годы между нами и звездой или галактикой.

Китайцы в течение января сумели провести массовое и практически сплошное обследование основной массы населения в центрах эпидемии, и теперь могут сосредоточиться не на всех, а на группах риска и выявленных заболевших. Что существенно упрощает работу. Китай вообще в силу специфики своей системы управления умеет работать с огромными массами людей, иначе просто никак.

Пока рост всех показателей продолжается, но внутри зон карантина начинает возвращаться относительно нормальная жизнь. До нормы еще далеко, но первые признаки уже есть. Система реагирования находится в состоянии мобилизационной готовности, но первый этап — сепарирование людей по степени риска их для окружающих — подходит к концу. Теперь выявленных больных начинают конвейерным методом лечить, причем лечить в отсутствие вакцины — не саму болезнь, а ее последствия. Смертность при таком подходе неизбежно будет высокой, но в целом она пока существенно ниже, чем у предыдущей эпидемии SARS и точно ниже, чем при заболевании вирусом Эбола и птичьего гриппа.

Внутри Китая начинает спадать паника, что, пожалуй, даже более важно, чем все медицинские данные и показатели вместе взятые. Но всё это пока лишь первые признаки, намеки на тенденцию. Угроза и риски все еще весьма велики. И статистика всё еще весьма пессимистична.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: По мере накопления данных об эпидемии в Китае повляется возможность как-то их суммировать. И не только с чисто медицинской точки зрения, а в первую очередь с точки зрения эффективности организационных мероприятий. Начинают появляться и вполне обнадеживающие факты и факторы. Несмотря на то, что статистически эпидемия растет, нужно понимать, что данные о заболевших в связи с […]