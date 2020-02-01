Помпео усомнился в полезности сотрудничества с Китаем для Украины

Помпео усомнился в полезности сотрудничества с Китаем для Украины

01.02.2020, 7:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.

По словам Помпео, Пекин делает вещи, которые «не идут на пользу украинскому народу», не уточнив, что именно имеет в виду, передает РИА «Новости».

«У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, (они) делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», – сообщил Помпео в интервью телеканалу ABC.

По словам главы Госдепартамента США, эти вопросы обсуждались на его переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Помпео назвал Коммунистическую партию Китая «центральной угрозой современности», а сам Китай объявил угрозой для США и НАТО.

Он также заявлял, что в КНР «коммунистическая партия формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно».



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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину. По словам Помпео, Пекин делает вещи, которые «не идут на пользу украинскому народу», не уточнив, что именно имеет в виду, передает РИА «Новости». «У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть […]

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