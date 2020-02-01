Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Оттавой»

Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Оттавой»

01.02.2020, 7:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 2:1).

У победителей дубль оформил Александр Овечкин и по разу отличились Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин, а у хозяев льд шайбы забросили Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов.

Овечкин признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу, а голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 75 очками лидирует в Восточной конференции, а "Оттавай" в ней же расположилась на 14-й строчке, имея в активе 45 очков.

Источник: Вести



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Последнее: В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 2:1). У победителей дубль оформил Александр Овечкин и по разу отличились Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин, а у хозяев льд шайбы забросили Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов. Овечкин признан […]

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