Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (5:3), вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
With his 695th career goal, Alex Ovechkin has passed Mark Messier for the eighth most goals in NHL history. pic.twitter.com/Hp0lEsVLZ3
— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 1, 2020
Капитан "Кэпиталз" забросил 694-ю и 695-ю шайбы в НХЛ и обошел по этому показателю легенду канадского хоккея Марка Мессье. Теперь на счету россиянина 54 (37+17) очков в 51-й игре в сезоне и 1265 (695+570) очков в 1135 играх в лиге. Следующая цель Александра – Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.
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Последнее: В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 2:1). У победителей дубль оформил Александр Овечкин и по разу отличились Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин, а у хозяев льд шайбы забросили Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов. Овечкин признан […]
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