Мнение: Криминальный крючок полковника Иванова

Криминальный крючок полковника Иванова

На днях в списке украинских комбригов — военных преступников, обстреливающих населенные пункты Донбасса, был упомянут командир 56-й бригады ВСУ полковник Игорь Иванов.

Подобно другим своим коллегам, он, несмотря на декларированное перемирие и разведение сил, продолжает наносить удары по донецкому направлению. Поскольку в пригородах Донецка, простреливаемых украинскими минометами, уже давно практически не осталось жителей, подчиненные ему каратели стремятся хотя бы нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре – подстанциям, ЛЭП, газо- и водопроводам.

Отличает Иванова от большинства других кровавых полковников ВСУ то, что он старается максимально избегать публичности. И это ему в значительной степени удается. В Сети информации о нем крайне мало, и даже его фото я не сумел найти.

Явление, надо признать, довольно редкое для украинских полевых командиров, которые, как правило, никогда не упускают случая попиариться.

Возможно, такая «скромность» комбрига связана с тем, что против него следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР еще в июле 2018 года по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР (совершение террористического акта), было возбуждено уголовное дело.

Основанием для этого стал приказ Иванова своим подчиненным обстрелять 11 июня 2018 года территорию Куйбышевского района Донецка. В результате артиллерийского удара по жилым массивам были жертвы среди мирных жителей.

Может быть, факт возбуждения уголовного дела и побудил Иванова держаться в тени, но свои преступления против народа Донбасса он продолжил.

Всего через месяц после этой трагедии, 18 июля, украинские боевики из 56-й бригады по прямому приказу Иванова подвергли минометному обстрелу окраины Донецка. Было выпущено 8 мин калибром 120 мм, 4 мины калибром 82 мм, а также сделано 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Каратели вели целенаправленный обстрел объектов гражданской инфраструктуры именно в то время, когда мирные граждане Республики возвращались домой и забирали детей из детских садов.

Так, мины упали на детские сады № 229 и № 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5. К счастью, детские учреждения только готовились к запуску после предыдущих обстрелов, и в них никого не было в момент обстрела. Только это и спасло от жертв среди детей и персонала.

Но без потерь, увы, не обошлось. В результате удара по жилым кварталам населенного пункта Октябрьский тяжелые осколочные ранения получила мирная жительница 1951 г.р., от которых, не приходя в сознание, скончалась в больнице. В момент обстрела погибшая находилась во дворе своего дома по адресу ул. Макаренко д.7.

Списать гибель мирных жителей на «случайные» или «неизбежные» жертвы, как их называют в Киеве, невозможно, поскольку огонь артиллеристов и минометчиков 56-й бригады практически всегда корректируется с БПЛА. Кстати, и попадания в детские соды были настолько точными, что ни о какой случайности и речи быть не может.

Но преступления Иванова и его подчиненных не исчерпываются ударами по жилым домам и детским садам на территории ЛДНР. Есть совершенно точная информация, что артиллеристы 56-й бригады в провокационных целях обстреливали населенные пункты, находящиеся под контролем вооруженных формирований Киева. Делается это для того, чтобы обвинить защитников Донбасса в срыве перемирия, а также в военных преступлениях – тех самых, которые и совершают украинские каратели.

Скорее всего, эти кровавые провокации являются не личной инициативой комбрига (его собственные мотивы в данном случае не просматриваются), а выполнением им неких указаний сверху. Причем нет ни малейших сомнений том, что официального приказа, тем более письменного, Иванову на осуществление этих акций не поступало, а заставляли его выполнять эти заведомо преступные распоряжения, возможно, с помощью шантажа. Это обычная практика в деле управления ВСУ.

Например, этой осенью Иванов был пойман на воровстве ГСМ . Аудиторская проверка в 56-й бригаде выявила недостачу 20 тонн топлива.

Проверяющие довольно легко выявили коррупционную схему, организованную полковником Ивановым и бригадным зампотылом подполковником Кривовым. Заместитель по тыловому обеспечению наладил масштабную продажу топлива и вещевого имущества соединения с полного одобрения комбрига, с которым он делил выручку.

Комиссия штаба «Операции объединенных сил» Украины установила, что только за одну неделю Кривов передал Иванову денежные средства в размере 200 тыс. гривен.

Объем недостачи был установлен, преступная схема полностью выявлена, «злочинцы» изобличены. Казалось бы – только «пакуй» коррупционеров, да получай награды за проделанную работу.

Однако все собранные материалы не получили «хода» и были положены под сукно – до поры до времени. Теперь Иванов был полностью на крючке и оказался перед дилеммой – отправиться за решетку или согласиться выполнять любые, даже самые преступные «поручения» руководства, в чьей полной власти он оказался из-за своей вороватости.

Причем, скорее всего, это не единственный эпизод, на котором попался Иванов. К этому можно прибавить, что его стиль управления практически развалил и без того не слишком крепкое соединение. В армии говорят, что легко быть хорошим командиром, принимая часть после нерадивого и неумелого предшественника. Полковник Сергей Перец, которого сменил Иванов на посту комбрига, тоже был вором и изрядным «залетчиком», от которого стонала вся бригада. Но новый командир оказался еще хуже.

Непрофессиональные и преступные действия нового начальника привели к массовому увольнению боевиков из 56-й бригады. Причина – конфликт с комбригом, который измучил их денежными поборами, задержками зарплат и лишением боевых выплат. Из-за возникшего некомплекта была сорвана плановая ротация 25-й ОВДБр. С большим трудом удалось пополнить состав бригады и отправить ее в Донбасс, хотя до штатной численности она все равно не дотягивала.

Примечательно, что боевой потенциал 56-й бригады эксперты оценивают как один из самых низких в ВСУ и высказывают сомнение не только в ее способности не только вести активные боевые действия, но и в том, что она сможет стойко удерживать занимаемые позиции в случае активизации конфликта. Ничего удивительного в этом нет – палачи и убийцы редко бывают хорошими бойцами.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/skromnyy-ubiytsa-kombrig-ivanov/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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