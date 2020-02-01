Бросать курить полезно в любом возрасте. Ученые открыли механизм самовосстановления легких

Бросать курить полезно в любом возрасте. Ученые открыли механизм самовосстановления легких

01.02.2020, 6:34, Новости дня

Считается, что мутации, которые приводят к раку легких, сохраняются даже после прекращения курения. Однако результаты нового исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что небольшое количество неповрежденных клеток могут помочь восстановлению легких. Эффект наблюдался даже у тех, кто выкуривал пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить.

«Мы были совершенно не готовы к этому открытию. Существует популяция клеток, которые магическим образом обновляют слизистую оболочку дыхательных путей», – поделился исследователь Питер Кэмпбелл (Peter Campbell).

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Сенгера проанализировали биопсии легких 16 человек – нынешних и бывших курильщиков, взрослых, которые никогда не курили, и детей.

Генетические изменения в клетках организма – нормальный этап старения, и многие из них безвредны. Однако некоторые мутации, накапливаясь, могут привести к раку. Исследование показало, что 90% клеток легких у курильщиков содержали до 10000 генетических изменений, в том числе способных вызывать рак.

«Их можно рассматривать как мини-бомбы замедленного действия, ожидающие следующего удара, который заставит их прогрессировать до рака», – рассказала Кейт Гауэрс (Kate Gowers), один из исследователей.

В то же время, у тех, кто бросил курить, до 40% от общего числа клеток легких были здоровыми. Ученые отметили, что поврежденные клетки не могли «волшебным образом починиться».

«Скорее они были заменены здоровыми клетками, которые избежали повреждения от сигаретного дыма», – рассказал Кэмпбелл.

Точный механизм этого феномена пока неясен, но авторы исследования предполагают существование своего рода резервуара клеток, которые постепенно размножаются и заменяют поврежденные, когда человек бросает курить.



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