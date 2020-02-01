Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали. Ей оказалась оперная певица Ханна Ремхилд, проживающая в штате Коннектикут.
Как ожидается, женщине будут предъявлены обвинения, не связанные с терроризмом. По имеющимся данным, она привлекла внимание представителей властей, танцуя на крыше своей автомашины и ведя себя неадекватно. Правоохранители попытались поговорить с ней, но певица закрылась в своей машине и попыталась уехать. Скрываясь от преследователей, она проехала на большой скорости через два контрольно-пропускных пункта у резиденции президента США, развернулась и направилась к придорожной гостинице, где была задержана, передает ТАСС.
В ходе преследования полицейские и сотрудники Секретной службы США стреляли по машине, в которой, помимо Ханны Ремхилд, находилась еще одна женщина. Как полагают правоохранители, злоумышленница могла не знать, что находится вблизи поместья Дональда Трампа.
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