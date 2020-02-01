«Питтсбург» переиграл «Филадельфию», у Малкина и Кросби 6 очков на двоих

"Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду в овертайме обыграл команду "Филадельфия Флайерз" – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0).

У победителей голами отметились Евгений Малкин (24-я минута), Брайан Раст (26), Крис Летанг (32) и Сидни Кросби (61), а у гостей шайбы забросили Якуб Ворачек (20), Тайлер Питлик (37) и Скотт Лотон (43).

Кросби и Малкин, помимо голов, записали на свой счет по две результативные передачи и были признаны первой и второй звездой встречи соответственно.

"Питтсбург" одержал третью победу в последних пяти играх и с 69 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 61 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в воскресенье, 2 февраля, на выезде сыграют с "Вашингтон Кэпиталз", а "Флайерз" в тот же день примут "Колорадо Эвеланш".

Источник: Вести

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