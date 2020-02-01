В Екатеринбурге отменили уже отбытый административный арест члену ОНК

….пытавшемуся оплатить 10-тысячный штраф мелочью.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отменил принятое три дня назад решение мирового судьи об административном аресте члена общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова. Об этом Зыков сообщил в своем фейсбуке.

В резолютивной части решения Чкаловского суда говорится, что обстоятельства, изложенные в постановлении об аресте Зыкова, не доказаны.

«Разумеется, я буду требовать компенсации. Адвокаты говорят, что для моего задержания и ареста было совершено несколько подлогов. Документы по этим фактам уже сегодня утром были направлены в Следственный комитет», — пояснил общественник «Новой газете».

Сергея Зыкова задержали на рабочем месте, в Институте физики металлов Уральского отделения РАН, 28 января. Его обвинили в том, что он не отработал 20 часов обязательных работ, назначенных ему после попытки оплатить штраф за участие в несанкционированной акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Сам Зыков объяснял, что не мог прийти на обязательные работы, потому что их назначали на то время, когда он был занят на основной работе. Мировой суд назначил общественнику двое суток административного ареста.

Зыков в ноябре 2018 попытался оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей мелочью, собранной в бутылку из-под воды. Однако приставы принимать деньги отказались.

Источник: Новая газета

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