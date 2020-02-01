Мнение: Надо ли было оборонять Сталинград?

Про блокаду Ленинграда поговорили — давайте теперь про Сталинград, а то что-то про него совсем забыли. Итак — был ли военный смысл в столь упорной и кровопролитной обороне Сталинграда? Вот, нашел тут любопытный текст, в котором уверяют, что нет — как раз в военном смысле такой необходимости НЕ БЫЛО. Все решила идеология, типа «город Сталина» сдавать нельзя ни при каких обстоятельствах. Причем, оказывается, в 1965 году сам маршал Малиновский, тогдашний министр обороны СССР, так прямо и заявил: «Сталинград вообще не надо было оборонять».

А вот отрывок из текста с обоснованием:

«к Сталинградской битве у Жукова и Малиновского подход был разный. Малиновский командовал 66 армией севернее Сталинграда лишь в сентябре, когда она не играла главную роль. После чего ушел на повышение на соседний Воронежский фронт. Командуя 2 гвардейской армией, он внес решающий вклад в разгром Манштейна в декабре 1942 года и сорвал планы немцев по спасению окруженной армии Паулюса. То есть неудачных операций на его счету немного, а вот успешные есть. А участие Жукова в Сталинградской битве свелось к руководству несколькими неудачными попытками окружить 6 армию немцев в Сталинграде, после чего его отправили под Ржев, где ему тоже похвастать было нечем. Словом, поводы для критики у Малиновского были.

И все же интересно понять, был ли чисто военный смысл удерживать город?

Конечно, Сталинград являлся крупнейшим транспортным и промышленным центром, и речь не идет о том, чтобы сдавать его просто так. Но в тот день, когда немецкие войска вышли к берегу Волги и начали бои в самом городе, Сталинград перестал быть и транспортным, и промышленным центром. И, по мнению Малиновского, удерживать его с этого момента не было смысла. Транспорты по Волге уже ходить не могли, их частично заменили рокадными дорогами. Грузы все-таки шли, и полностью отрезать юг страны у немцев не получилось.

На Западе не только историками, но и, судя по документам и мемуарам, современниками высказывалось мнение о том, что Сталинград удерживали лишь из-за названия. Об этом говорили и союзники, и враги. Если бы город назывался Царицын, его бы так не обороняли.

Малиновский лишь открыто высказал то, что до этого говорили шепотом. Ситуация Паулюса в Сталинграде могла оказаться очень похожей на положение Наполеона в завоеванной Москве и даже хуже. Если бы советские войска отошли за Волгу, то река бы встала непреодолимой преградой на пути немцев. Форсировать ее сильно потрепанным в боях дивизиям вермахта нечего было и думать.

На флангах немцев нависали группировки советских войск, превосходящие их в три-четыре раза. И вместо того, чтобы в спешке бросать войска в атаку в заснеженной степи, можно было спокойно готовить операцию. Малиновский это знал на собственном опыте. Свою 66 армию в сентябре он так и положил, атакуя немецкую оборону без всякой подготовки. А Жуков его подгонял.

Если бы Красная Армия отошла на Восточный берег, немецкие войска оказались бы лютой зимой в разрушенном городе. Коммуникации растянуты и трещат под ударами партизан, наступать невозможно, потому что почти нет исправных танков, а в ротах осталось по 30—40 человек. Не хватает боеприпасов, не хватает продовольствия, нет даже подходящей одежды для русской зимы. Сталинград превратился бы в настоящую западню. Именно об этом и говорил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский.

Кстати, западные историки в один голос утверждали, что и немцам не надо было стремиться любой ценой взять Сталинград. В этом не было никакого смысла. Но вышел казус: Сталин не мог позволить сдать город своего имени, а Гитлер, напротив, очень хотел его взять. Политический аспект оказался важнее здравого смысла, и за это сотни тысяч людей заплатили своими жизнями». https://russian7.ru/post/stalingrad-ne-nado-bylo-oboronyat-p/

В принципе, интересная версия, но я бы заострил: если впрямь «На флангах немцев нависали группировки советских войск, превосходящие их в три-четыре раза» (а это ведь так и было) — какая вообще разница, как именно разгромили немцев?

Источник: Размышления вольного социолога

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