Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

История святого
Почитаемый как католиками, так и православными иеромонах
Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества.
Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.
К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет после
паломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, а
за ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовными
братьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.
Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающие
присоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту,
который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительный
монастырь Феодосия.
Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи,
который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой
народ. После он выступал как защитник православия перед последователями
монофизитства.
Ефимов день: приметы на 2 февраля
В народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг да
метелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать,
какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, то
весна наступит рано, а лето будет дождливым.
Если небо побелело, а на закате солнце побагровело или
покраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласят
приметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстро
погаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.
Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашние
животные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждать
метели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.
Чего нельзя делать 2 февраля
В народе считалось крайне дурной приметой порезаться на
кухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь на
своих близких болезни.
Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Таким
образом человек обрекал себя на нищенское существование.
Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей от
того, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что в
противном случае человек также провоцирует бедность.
Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в том
случае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявления
нечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.
Именины 2 февраля
- Агна,
- Василид,
- Васс,
- Евсевий,
- Евтихий,
- Евфимий,
- Захария,
- Инна,
- Лев,
- Лаврентий,
- Павел,
- Пинна,
- Римма,
- Семен,
- Фирс.
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