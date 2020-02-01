Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

История святого

Почитаемый как католиками, так и православными иеромонах

Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества.

Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.

К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет после

паломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, а

за ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовными

братьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.

Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающие

присоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту,

который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительный

монастырь Феодосия.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи,

который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой

народ. После он выступал как защитник православия перед последователями

монофизитства.

Ефимов день: приметы на 2 февраля

В народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг да

метелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать,

какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, то

весна наступит рано, а лето будет дождливым.

Если небо побелело, а на закате солнце побагровело или

покраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласят

приметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстро

погаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.

Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашние

животные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждать

метели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.

Чего нельзя делать 2 февраля

В народе считалось крайне дурной приметой порезаться на

кухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь на

своих близких болезни.

Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Таким

образом человек обрекал себя на нищенское существование.

Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей от

того, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что в

противном случае человек также провоцирует бедность.

Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в том

случае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявления

нечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.

Именины 2 февраля

Агна,

Василид,

Васс,

Евсевий,

Евтихий,

Евфимий,

Захария,

Инна,

Лев,

Лаврентий,

Павел,

Пинна,

Римма,

Семен,

Фирс.

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