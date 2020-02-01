Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

Ефимов день: что нельзя делать 2 февраля

01.02.2020, 6:18, Разное

История святого

Почитаемый как католиками, так и православными иеромонах
Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества.
Примечательно, что сам он, судя по житию, всегда стремился к отшельничеству.

К отшельникам он удалился в возрасте 28 лет после
паломничества в Иерусалим. При этом он поселился не в самой Фаранской лавре, а
за ее пределами – неподалеку от отшельника Феокиста. С ним они стали духовными
братьями и спустя пять лет удалились в пустыню Кутила.

Вскоре к двум отшельникам стали стекаться желающие
присоединиться к их аскетичной жизни ученики. Евфимий направлял всех к Феокисту,
который стал духовным наставником общины. В результате возник общежительный
монастырь Феодосия.

Евфимий прославился исцелением сына арабского вельможи,
который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой
народ. После он выступал как защитник православия перед последователями
монофизитства.

Ефимов день: приметы на 2 февраля

В народе считали, что в этот день стоит ждать вьюг да
метелей. Считалось, что как Макар-весноуказчик, Ефимов день может подсказать,
какой погоды ждать в будущем. Например, если в полдень будет светить солнце, то
весна наступит рано, а лето будет дождливым.

Если небо побелело, а на закате солнце побагровело или
покраснело, значит морозов ждать не стоит. Зато снега наметет немало, гласят
приметы. Сильным морозов стоит ждать в том случае, если утренняя заря быстро
погаснет, а ночью над луной будет виден светящийся столб.

Предсказывать погоду крестьянам помогали и домашние
животные. Если кошка начнет скрести пол, были уверены они, то стоит ждать
метели. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.

Чего нельзя делать 2 февраля

В народе считалось крайне дурной приметой порезаться на
кухне на Ефимов день. Простой люд верил, что таким образом можно навлечь на
своих близких болезни.

Терять перчатку и рукавицу тоже было не желательно. Таким
образом человек обрекал себя на нищенское существование.

Еще один запрет, актуальный для 2 февраля, удерживал людей от
того, чтобы поднимать с земли мелочь. Народная мудрость гласила, что в
противном случае человек также провоцирует бедность.

Запрет устраивать застолья в Ефимов день действовал в том
случае, если на улице была непогода. Считалось, что метель и мороз – проявления
нечистой силы, которая может захотеть попасть в дом, если учует запах еды.

Именины 2 февраля

  • Агна,
  • Василид,
  • Васс,
  • Евсевий,
  • Евтихий,
  • Евфимий,
  • Захария,
  • Инна,
  • Лев,
  • Лаврентий,
  • Павел,
  • Пинна,
  • Римма,
  • Семен,
  • Фирс.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении-2020». На вопрос о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, композитор сказал, что думает, что «Первый канал» «принял решение по [Александру] Панайотову», передает РИА «Новости». «Процентов на девяносто, я думаю», – добавил Крутой. В прошлом году организаторы сообщили, что в 2020 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика