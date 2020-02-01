Семье погибшего рабочего окажут помощь

Поисковые работы на месте обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский" завершены. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли тело погибшего рабочего. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил властям оказать помощь его семье. Обвал произошел во время работ по демонтажу. Их снимали с дрона. В кадр попал момент катастрофы.
Причины ЧП выясняют следователи. В настоящее время опасности дальнейшего обрушения — нет. Крыша и стены спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнули днем 31 января во время демонтажа здания. Площадь обрушения составила около 28-ми тысяч квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24".
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