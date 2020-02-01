Пьяная женшина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

Громкий скандал в Подмосковье — нетрезвая женщина сначала сама села за руль автомобиля каршеринга, а потом передала управление ребёнку. Видеокамера в машине зафиксировала опасную поездку от начала до конца.
На первых кадрах видно — женщина на сиденье водителя наливает в стакан алкогольный напиток, затем ещё несколько раз отпивает из бутылки. После этого трогается с места, а вскоре сажает за руль ребёнка. Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
И уже известны первые результаты проверки правоохранительных органов — женщина арендовала автомобиль без водительских прав, она лишена их как раз за вождение в нетрезвом виде.
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