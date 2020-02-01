VOAэкспресс 31 января 2020 

Дело об импичменте

Процесс импичмента президента Дональда Трампа приближается к концу. На следующей неделе, предположительно, в среду в Сенате США будет проведено финальное голосование. Эксперты предполагают, что президент будет признан невиновным по обоим статьям обвинения. А во вторник Трамп выступит в Конгрессе с главной политической речью года – «О положении дел в стране». Мы будем вести прямую трансляцию с синхронным переводом.

Коронавирус

Власти КНР подтвердили информацию о почти 10 тысячах случаев заражения новым коронавирусом, в результате вспышки которого в Китае уже погибли 213 человек.

В США подтверждено шесть случаев заболевания новым вирусом на территории США. При этом, последнему случаю заражения НЕ предшествовало посещение Китая. Власти США считают, что риск для американских граждан остается низким.

Как защититься от уханьского коронавируса (как и других подобных вирусов) – советы микробиолога.

Заслон на границе

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан нескольких государств, в том числе Кыргызстана. Беларусь, которую СМИ упоминали среди стран, потенциально попавших под ограничение, в финальную версию списка не внесли.

Согласно указу, сохраняют силу визовые ограничения в 2017 году, установленные для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали. Приостановлена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Бирмы (Мьянмы), Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и Танзании не смогут принимать участия в лотерее «грин-кард». Новые ограничения не распространяются на неиммиграционные визы – туристические, бизнес и прочие категории виз.

Это решение обусловлено тем, что обладателя иммиграционной визы намного сложнее выдворить за пределы США, чем обладателя американской визы любого другого вида.

Тест

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Последнее: Дело об импичменте Процесс импичмента президента Дональда Трампа приближается к концу. На следующей неделе, предположительно, в среду в Сенате США будет проведено финальное голосование. Эксперты предполагают, что президент будет признан невиновным по обоим статьям обвинения. А во вторник Трамп выступит в Конгрессе с главной политической речью года – «О положении дел в стране». Мы будем […]