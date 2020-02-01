Пушков оценил шансы Польши на получение «репараций» от России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на «репарации» от России.
«Право Польши требовать репарации» у РФ является «безоговорочным» только для Варшавы. Никто в мире больше этого «права» не признает – ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero)», – сообщил Пушков в своем Twitter.
Накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
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Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на «репарации» от России. «Право Польши требовать репарации» у РФ является «безоговорочным» только для Варшавы. Никто в мире больше этого «права» не признает – ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого […]
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