Екатерина Волкова возмущена взломавшими её аккаунт интернет-мошенниками

Актриса Екатерина Волкова возмущена интернет-мошенниками, взломавшими её аккаунт. Она пытается исправить ситуацию, из-за которой страдают доверчивые подписчики, но пока ей это не удается.
Возникшей проблемой актриса, известная своими ролями в мелодраме «О любви», сериале «Next» и многих других проектах, поделилась в программе «Человек и закон». Преступники стали использовать страницу Волковой, подделывая реальные телефоны на свои контакты в постах о помощи. Затем начали от её имени рекламировать продажу мобильных телефонов и выманили у наивной подписчицы 16 тысяч рублей. Не помогают пока ни заявления Волковой в правоохранительные органы, ни обращение к специалистам.
Актрису преследуют беды со здоровьем. Необходимость перелить донорскую кровь во время искусственных родов по медицинским показателям обернулась для неё заражением гепатитом С. Затем последовал разрыв с мужем — продюсером Сергеем Члиянцем, который не смог справиться с возникшей ситуацией. Рождение сына Богдана и дочери Сашеньки в новом союзе с известным писателем Эдуардом Лимоновым принесло артистке огромное счастье материнства. Однако совместная жизнь супругов оказалась недолгой.
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Последнее: Актриса Екатерина Волкова возмущена интернет-мошенниками, взломавшими её аккаунт. Она пытается исправить ситуацию, из-за которой страдают доверчивые подписчики, но пока ей это не удается. Возникшей проблемой актриса, известная своими ролями в мелодраме «О любви», сериале «Next» и многих других проектах, поделилась в программе «Человек и закон». Преступники стали использовать страницу Волковой, подделывая реальные телефоны на свои […]
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