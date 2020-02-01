Илон Маск записал свой первый танцевальный трек через 10 месяцев после релиза рэпа об убитой горилле

Предприниматель, инженер, изобретатель, инвестор, филантроп, миллиардер, а теперь еще и рэпер — грани таланта этого человека неисчислимы. В апреле прошлого года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удивил и поклонников, и весь мир, что уж лукавить, выпустив свой первый музыкальный трек. Спустя почти год вдохновение снова пришло к экстравагантному бизнесмену и сподвигло его на создание уже танцевальной композиции.

Сольный трек в жанре EDM (электронной танцевальной музыки) получил название Don’t Doubt ur Vibe. И, надо сказать, Илон Маск предварительно провел «масштабную» пиар-компанию в своих социальных сетях. Накануне вечером он анонсировал в микроблоге Twitter название трека, спустя несколько часов объявил, что записывает его на своем же лейбле Emo G Records. А уже непосредственно перед релизом опубликовал несколько фотографий из звукозаписывающей студии и переименовал свою страницу — изменил ник на аббревиатуру E «D» M. В одном из твитов Илон даже признался, что ему тяжело дался творческий процесс.

Этот трек, как и предыдущий, можно прослушать на сервисе Sound Cloud. Пользователи стримингового сервиса оценили новое творение Маска: в комментариях многие признались, что у музыки «космическое» настроение и что она заставила их мечтать о полете на Луну на автомобиле Tesla. Может, это такой маркетинговый ход?

Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

pic.twitter.com/6lz3prQ2pF

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Напомним, в прошлом году Илон выпустил песню RIP Harambe, которую написал о горилле Харамбе, застреленной в американском зоопарке Цинциннати три года назад. В клетку к животному тогда упал трехлетний мальчик. Харамбе, увидев ребенка, заинтересовался им и стал таскать его за ногу по вольеру. Явной агрессии животное не проявляло, но, поставив безопасность мальчика в приоритет, сотрудники зоопарка решили застрелить животное во избежание трагических последствий. Произошедшее разделило общество пополам: одни были уверены, что это был единственный выход из ситуации, другие же восприняли убийство Харамбе как жестокость по отношению к редкому животному, которое бы не навредило мальчику. В песне рассказывается о том, чем бы сейчас могло заниматься животное, если бы было живо.

Илон Маск

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Последнее: Предприниматель, инженер, изобретатель, инвестор, филантроп, миллиардер, а теперь еще и рэпер — грани таланта этого человека неисчислимы. В апреле прошлого года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удивил и поклонников, и весь мир, что уж лукавить, выпустив свой первый музыкальный трек. Спустя почти год вдохновение снова пришло к экстравагантному бизнесмену и сподвигло его на создание […]