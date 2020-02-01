Илон Маск записал свой первый танцевальный трек через 10 месяцев после релиза рэпа об убитой горилле

Илон Маск записал свой первый танцевальный трек через 10 месяцев после релиза рэпа об убитой горилле

01.02.2020, 5:13, Разное

Предприниматель, инженер, изобретатель, инвестор, филантроп, миллиардер, а теперь еще и рэпер — грани таланта этого человека неисчислимы. В апреле прошлого года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удивил и поклонников, и весь мир, что уж лукавить, выпустив свой первый музыкальный трек. Спустя почти год вдохновение снова пришло к экстравагантному бизнесмену и сподвигло его на создание уже танцевальной композиции.

Сольный трек в жанре EDM (электронной танцевальной музыки) получил название Don’t Doubt ur Vibe. И, надо сказать, Илон Маск предварительно провел «масштабную» пиар-компанию в своих социальных сетях. Накануне вечером он анонсировал в микроблоге Twitter название трека, спустя несколько часов объявил, что записывает его на своем же лейбле Emo G Records. А уже непосредственно перед релизом опубликовал несколько фотографий из звукозаписывающей студии и переименовал свою страницу — изменил ник на аббревиатуру E «D» M. В одном из твитов Илон даже признался, что ему тяжело дался творческий процесс.

Этот трек, как и предыдущий, можно прослушать на сервисе Sound Cloud. Пользователи стримингового сервиса оценили новое творение Маска: в комментариях многие признались, что у музыки «космическое» настроение и что она заставила их мечтать о полете на Луну на автомобиле Tesla. Может, это такой маркетинговый ход?

Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

pic.twitter.com/6lz3prQ2pF

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Напомним, в прошлом году Илон выпустил песню RIP Harambe, которую написал о горилле Харамбе, застреленной в американском зоопарке Цинциннати три года назад. В клетку к животному тогда упал трехлетний мальчик. Харамбе, увидев ребенка, заинтересовался им и стал таскать его за ногу по вольеру. Явной агрессии животное не проявляло, но, поставив безопасность мальчика в приоритет, сотрудники зоопарка решили застрелить животное во избежание трагических последствий. Произошедшее разделило общество пополам: одни были уверены, что это был единственный выход из ситуации, другие же восприняли убийство Харамбе как жестокость по отношению к редкому животному, которое бы не навредило мальчику. В песне рассказывается о том, чем бы сейчас могло заниматься животное, если бы было живо.

Илон Маск



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Последнее: Предприниматель, инженер, изобретатель, инвестор, филантроп, миллиардер, а теперь еще и рэпер — грани таланта этого человека неисчислимы. В апреле прошлого года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удивил и поклонников, и весь мир, что уж лукавить, выпустив свой первый музыкальный трек. Спустя почти год вдохновение снова пришло к экстравагантному бизнесмену и сподвигло его на создание […]

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