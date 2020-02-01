Назначена дата итогового голосования по импичменту Дональда Трампа

Голосование в Сенате Конгресса США по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента назначено на 16:00 по местному времени среды, 5 февраля (полночь четверга по Москве)
Соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла члены верхней палаты законодательного органа одобрили большинством голосов, передает ТАСС. Как ожидается, во время этого итогового в рамках процедуры импичмента голосования глава американской администрации Дональд Трамп будет оправдан по обеим статьям, так как для признания его виновным и отрешения от должности требуется не менее 62 голосов, и это при том, что Сенат проголосовал против вызова дополнительных свидетелей на слушания: за вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против – 51, сообщает телеканал "Россия 24"
"Недопуск свидетелей, отсутствие документов, отсутствие свидетелей в ходе импичмента — это коварство, одна из худших трагедий, которые пришлось пережить Сенату. Америка будет вспоминать этот день с сожалением. Это день, когда Сенат не дал выступить свидетелям, не дал возможности правде быть озвученной, а обратил все в позор… Это был ненастоящий процесс, поскольку в нем не было документов и свидетелей. Это гигантская трагедия", — подчеркивает сенатор демократ Чарльз Эллис Шумер.
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Последнее: Голосование в Сенате Конгресса США по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента назначено на 16:00 по местному времени среды, 5 февраля (полночь четверга по Москве) Соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла члены верхней палаты законодательного органа одобрили большинством голосов, передает ТАСС. Как ожидается, во время этого итогового […]
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