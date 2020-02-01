Кузнецов прервал 9-матчевую серию без голов, забив в Оттаве с передачи Орлова

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы" отметился заброшенной шайбой.

Кузнецов отличился на 12-й минуте, ему ассистировали чех Якуб Врана и россиянин Дмитрий Орлов. Теперь на счету 27-летнего уроженца Челябинска 44 (17+27) очков в 49 играх сезона и 381 (117+263) очко в 465 матчах лиги. Евгений прервал свою 9-матчевую серию без голов.

Источник: Вести

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