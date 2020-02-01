«Призываю не скупиться на покупку хороших вакцин»: Юлия Савичева высказалась о коронавирусе

«Призываю не скупиться на покупку хороших вакцин»: Юлия Савичева высказалась о коронавирусе

01.02.2020, 5:04, Разное

Юлия Савичева высказалась о коронавирусе в своем Instagram-аккаунте. Певица информирует о пользе вакцинации, которая необходима, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Выразив соболезнования семьям пострадавших от тяжелой болезни, Савичева подчеркнула, что у многих был шанс сохранить жизнь — благодаря вакцинам. Именно отсутствие своевременной профилактики, считает певица, и приводит к распространению опасного вируса. Она пояснила случай из жизни своей семьи, который произошел неделю назад. У неё поднялась высокая температура, а дочь Анна находилась рядом, но, к счастью, осталась здорова. Юлия Савичева считает, что это произошло только благодаря своевременной вакцинации. Певица обращается ко всем с призывом беречь здоровье — свое и близких людей, не жалея средств на покупку хороших вакцин, так как дороже жизни нет ничего.

Эмоциональный пост Савичевой был воспринят подписчиками по-разному. Эпидемиолог по профессии полностью поддержал его, кто-то не согласился, считая, что многие очень тяжело переносят саму прививку. Были и категорические противники вакцинации, ведь, с их слов, проверить содержимое ампул практически невозможно, а испытывать на себе или своем ребенке — страшно.



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Последнее: Юлия Савичева высказалась о коронавирусе в своем Instagram-аккаунте. Певица информирует о пользе вакцинации, которая необходима, чтобы обезопасить себя и своих близких. Выразив соболезнования семьям пострадавших от тяжелой болезни, Савичева подчеркнула, что у многих был шанс сохранить жизнь — благодаря вакцинам. Именно отсутствие своевременной профилактики, считает певица, и приводит к распространению опасного вируса. Она пояснила случай […]

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