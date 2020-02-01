Захарова охарактеризовала претензии Польши на «репарации» от России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на «репарации» от России.
«Павел, перестаньте шаромыжничать», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Захарова также выразила надежду на то, что «польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова».
Накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова (совместно с Н. Ю. Шведовой), «шаромыжничать» – вести себя бессовестно, быть шаромыжником.
В Словаре синонимов русского языка «шаромыжничать» – лодырничать, плутовать, мошенничать, жулить, ловчить, бездельничать, жульничать.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Дело об импичменте Процесс импичмента президента Дональда Трампа приближается к концу. На следующей неделе, предположительно, в среду в Сенате США будет проведено финальное голосование. Эксперты предполагают, что президент будет признан невиновным по обоим статьям обвинения. А во вторник Трамп выступит в Конгрессе с главной политической речью года – «О положении дел в стране». Мы будем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пресс-служба президента Абхазии ответила на предложение о его отставке / 10 января
- Россия может приостановить денежные переводы в Таджикистан с 3 декабря — «Ъ» / 2 декабря
- «Осознаем и сожалеем». В Лондоне извинились за включение трезубца в полицейское пособие по борьбе с терроризмом / 21 января
- Иран готов передать Украине тела погибших пассажиров МАУ / 16 января
- Суд запретил лидеру фанатов «Спартака» посещать матчи из-за оскорбления Дзюбы / 4 декабря
- Глава МИД Венгрии — хотя Запад и критикует Россию, он ведёт с ней «большие дела» / 7 декабря
- Старт Crew Dragon с пассажирами запланирован на вторую половину 2020 года – Маск / 20 января
- Песков прокомментировал роль Путина в обмене пленными в Донбассе / 30 декабря