Захарова охарактеризовала претензии Польши на «репарации» от России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на «репарации» от России.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова также выразила надежду на то, что «польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова».

Накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова (совместно с Н. Ю. Шведовой), «шаромыжничать» – вести себя бессовестно, быть шаромыжником.

В Словаре синонимов русского языка «шаромыжничать» – лодырничать, плутовать, мошенничать, жулить, ловчить, бездельничать, жульничать.





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