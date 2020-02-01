«Питтсбург» – «Филадельфия». Малкин набрал 3 очка за 7 минут. Видео

«Питтсбург» – «Филадельфия». Малкин набрал 3 очка за 7 минут. Видео

01.02.2020, 4:30, Новости дня

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал три очка за семь минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды "Филадельфия".

Евгений на четвертой минуте второго периода забросил шайбу, сделав счет в игре 1:1, а затем помог отличиться своим партнерам по команде Брайану Расту и Крису Летангу.

Теперь на счету 33-летнего уроженца Магнитогорска 53 (16+37) очков в 38 играх сезона и 1055 (407+648) очков в 890 матчах лиги.

Источник: Вести



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