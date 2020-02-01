Эксперты: визит Помпео в Минск – сигнал о поддержке суверенитета Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео посетил Беларусь, и это — явная веха в отношениях Вашингтона и Минска: все еще помнят 2007-2008 годы, когда эти отношения ухудшились настолько, что были взаимно отозваны послы.

До прихода Александра Лукашенко к власти, в 1991 году, в Беларусь ездил госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом побывал президент США Билл Клинтон. Потом – перерыв в 25 лет, и только в прошлом году столицу Беларуси посетили сначала Джон Болтон, в то время — помощник президента США по национальной безопасности, а позднее – заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Встречаясь с Болтоном, Лукашенко заявил, что готов начать отношения с США «с чистого листа».

В сообщении Госдепартамента к визиту Майка Помпео в Минск говорится, что госсекретарь «подтвердит желание США нормализовать двусторонние отношения» и «подчеркнет приверженность США суверенной, независимой и процветающей Беларуси».

Происходит ли смена приоритетов в американской политике в отношении Минска? Дадут ли эти шаги явный результат, и зачем Вашингтон их совершает? На эти вопросы Русской службы «Голоса Америки» отвечают специалисты по внешней политике из аналитических центров в Вашингтоне.

Уильям Хилл: Лукашенко уже некоторое время проводит сбалансированную внешнюю политику

Эксперт Вильсоновского центра в Вашингтоне и экс-глава миссии ОБСЕ в Молдове Уильям Хилл (William H. Hill) в интервью «Голосу Америки» констатирует, что уровень контактов между Вашингтоном и Минском в последнее время радикально изменился: «Между нашими странами уже с прошлого года есть договоренность о восстановлении полномасштабного дипломатического представительства – тогда, в августе и сентябре 2019-го, Минск посещали Болтон и Хейл, и была достигнута договоренность о восстановлении присутствия на уровне послов. Отношения явно поднимаются на высокий уровень, однако содержательная сторона этих отношений еще нуждается в определении».

Уильям Хилл считает, что «Лукашенко уже некоторое время проводит – или пытается проводить – сбалансированную и осторожную внешнюю политику: он сделал успешный ход, когда предложил Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования военного конфликта в Донбассе, а также делал и другие шаги в поиске некоей средней позиции между основными игроками».

«Конечно, многие, и в том числе, объясняют это усилившимся давлением из Москвы с принуждением к более тесному союзу, чего не хочет ни сам Лукашенко, ни большинство граждан Беларуси – вне зависимости от их отношения к своему лидеру. Беларусь также стала более склонной к сотрудничеству по вопросам нераспространения оружия, борьбы с терроризмом и в экономической сфере, то есть в том, что не пересекается с проблемами демократии и прав человека. Понятно, что в смысле традиционной “третьей корзины” ОБСЕ – гражданского общества, политических свобод, выборов – изменений в Беларуси мало» — говорит эксперт Вильсоновского центра.

При этом, Хилл смотрит на происходящее со сдержанным оптимизмом: «Я с осторожностью, но поддерживаю шаги по увеличению контактов с Минском, в том числе и потому, что исключение Беларуси из международного общения было не слишком продуктивным. Но, как я уже сказал, именно с осторожностью: попытки вовлечь Беларусь в демократическое сообщество проваливались в течение последних 25 лет, что отчетливо проявляется в ходе всех избирательных кампаний в этой стране».

«Достаточно посмотреть на последние выборы в Беларуси, – продолжает экс-дипломат, – ни один оппозиционный кандидат не был допущен. Так что у всех критиков Лукашенко есть основания для сомнений в успешности такой политики. Но я, если честно, не вижу никакого другого пути, кроме как постепенно увеличивать взаимодействие в тех сферах, где это возможно. Нужно посмотреть, будут ли способны США управлять этим процессом: пока еще ничего не ясно, и это будет очень медленный процесс».

Януш Бугайски: У визита Помпео в Беларусь, наверняка, будет экономическая составляющая

Старший эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски (Janusz Bugajsky) считает, что «этот шаг США – визит столь высокого уровня совершается впервые за время правления Лукашенко – очень важен».

«Мы видим, что в последние два года были сделаны осторожные шаги к тому, чтобы улучшить отношения с Беларусью. При этом был совершен выход за пределы темы демократии и прав человека, и начало уделяться внимание таким вопросам, как стабильность, суверенитет и безопасность. Я думаю, что Помпео будет делать упор именно на это, и что целей у визита две: во-первых, Помпео хочет продемонстрировать, что Америка поддерживает независимость Беларуси на фоне усиливавшего давления на Лукашенко со стороны Путина, желающего создать более тесный союз, и второе – подчеркнуть важность того, чтобы Беларусь не размещала у себя на постоянной основе российских военных и российские базы, поскольку это угрожало бы таким союзникам США, как Польша и страны Балтии» — полагает Януш Бугайски.

У этого визита есть, по мнению эксперта, и экономический компонент: «США, во-первых, хотели бы понять, может ли Беларусь в будущем диверсифицировать свою энергетическую отрасль с тем, чтобы использовать сланцевый газ или нефть из США. Кроме того, в Беларуси неплохо развита компьютерная отрасль – я говорю, в первую очередь о технических специалистах. Я думаю, что каким-то образом вопрос экономической помощи, вопрос инвестиций будет подниматься, потому что и Помпео, и сам президент Трамп в этих вещах очень заинтересованы».

Означает ли это, что тема прав человека и политических свобод в Беларуси отошла в сторону? Януш Бугайски не считает, что она забыта, но теперь, возможно, эти вопросы в отношениях с Минском не являются для Вашингтона главными: «Я не думаю, что вопрос прав человека забыт, но очевидно, что приоритет отдан вопросам стабильности и безопасности. Кроме того, видимо, есть точка зрения, что чем более уверенной будет Беларусь в своей независимости, тем ближе она будет к европейским институтам, и тем больше появится возможностей для реформ. В идеале, конечно, мы бы хотели видеть Беларусь чем-то вроде второй Польши – это среднего размера государство, географически расположенное в важной точке и явно относящееся к Западу, к Европе, и оно со временем должно превратиться в полноценную демократию. Но демократия – это процесс, мы даже в упомянутой мною Польше видим некоторый откат назад».

Данила Гальперович Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация — международные отношения, политика и законодательство, права человека. Нравится Буду следить Подписка

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