Мнение: Письмо: «Казался себе ловким парнем»

Секс-онли всегда почти невыгоден женщинам и очень редко — мужчинам.

Те исключительные случаи, когда секс-онли не вреден для женщин, я описывала. Это дисбаланс с большим мужским минусом.

И вот в этом письме примерно такой случай. Причем парень, что интересно, местами нерыба.

Сейчас посмотрим, как этот случай выглядит.

Но, обобщая, хочу сказать, что независимо от пола, если вас держат в секс-онли, дело в оценке вашей ОЗ. Ваша ОЗ кажется маленькой человеку для отношений с вами. Хоть мужчина вы, хоть женщина, дело в этом.

Если разница ОЗ не очень велика, а границы ваши не очень плохие, у вас есть шанс.

Давайте это подробней рассмотрим.

icanus

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я читаю Ваш блог с апреля 2017, тогда же прочёл книгу. Вот моя история.

Года два назад я познакомился с А в общей тусовке. Я встречался тогда с её подругой B, кое-что об А узнал из разговоров, и всё это теперь хотел бы “разузнать обратно”. А не казалась мне тогда ни красивой ни интересной, но со временем я обратил внимание на фигуру и стал думать, что я бы с ней при случае переспал. Случай представился.

(Понятно примерно, что он слышал об А. Она белладонна скорее всего, и кстати, не рапан, а вполне вероятно и не рыба)

С B мы расстались, когда я захотел встречаться с другой девушкой, а она — с другим парнем, с той девушкой тоже довольно скоро поссорились, я был один, и А позвала меня на кальян.

Кальян у меня есть свой, поэтому я напросился к ней домой. Поговорили, потанцевали, я засобирался уходить, А вышла на балкон. Я оделся и позвал её из прихожей закрыть за мной, она не ответила. Я прошёл на балкон и погладил ей спину. А откликнулась (я ощутил это как встречное давление спиной в руку), я понял, что можно продолжать, и стесняться не стал. Мы целовались, потом я попросил проводить меня до машины (у неё дома мы были не одни), долго целовались там. Она дала понять, что дальше нельзя сейчас, и я ушёл домой, бросив машину у её дома, поскольку в тот вечер пил.

(Этот автор плох тем, что он ничего не пишет про ситуацию в жизни А, про свою и ее ОЗ. Хотя это — самое главное. А. живет с ребенком скорее всего, а может быть и с мамой. И ее такая ситуация устраивает, она не хочет менять это шило на мыло, а поменяла бы на что-то получше, то есть на брак с мужчиной с ОЗ повыше. Это самое главное в этой истории, но у автора тут — слепое пятно)

Пока шёл, решил, что, во-первых, теперь она мне точно даст, а во-вторых, что я хочу с ней спать, и не хочу ничего больше, даже, кажется, что-то выдумывал о том, как её подготовить. Мне было весело, я казался себе ловким парнем. Думаю, именно тогда я первый раз сильно вышел из границ с ней, и это неуважение аукается мне до сих пор. Иногда я думаю, что есть какая-то ироничная справедливость в том, что я получил в точности то, чего хотел. Об этом дальше.

(Это не ироничная справедливость, это закон штурманства. Как только вы начинаете планировать мимо границ, значит вы уже вцепились, но не видите своей зависимости и переоцениваете свою силу)

Решив, что она меня страсть как хочет, я стал довольно грубо продавливать встречу и с удивлением обнаружил, что А не торопится. И даже как-то динамит. Кальян остался у неё, я напросился в гости опять, приехал, её не оказалось дома. Вооружившись лозунгом “не на помойке себя нашёл!”, я стал общаться холоднее, сказал, что надо заехать за кальяном, забрал его, но всё же как-то получил приглашение пойти гулять с её друзьями. С друзьями мы быстро расстались, она была уставшая, я как-то уговорил её ехать ко мне, там приставал и мы занялись наконец сексом.

(Здесь он правильно все оценивает. Снял ЗВ, который у него был тогда, и из-за которого он упустил самое ценное время — начало общения. Это «куй пока горячо», время самой пластичной значимости. Причем упустил он время для любовного ресурса, а для сексуального все делал более-менее нормально. Поэтому любовная СЗ невысокая у него, а сексуальная получится неплохой. Кто понимает, как так вышло?)

Секс мне очень понравился. Настолько, что мне до сих пор кажется, что из всех женщин, с которыми я был (их было 14 всего) она стоит как бы отдельно. Это каждый раз лучший секс в моей жизни. Мне показалось, что ей тоже очень понравилось, но теперь я не уверен, потому что приходит она редко.

(Если бы ей не понравилось, она бы вообще не приходила. Если женщина, которая вас не любит и отказывается от отношений, бегает к вам ради секса, конечно ей нравится секс)

После второго раза я был уже влюблён. Я не могу на неё насмотреться, когда можно смотреть не стесняясь, а в компаниях мне стоит некоторых усилий не смотреть в её сторону. Люблю, когда она рядом, её голос, запах волос. Длится это уже полтора года.

Сначала я пытался как-то сделать встречи более частыми. Потом, поняв, что хочу отношений, пытался ухаживать. В ответ на это она всегда начинает закрываться. От свиданий отказывается, не резко, но ясно, что не хочет. Например, я зову в винный бар, она не отказывает напрямую, но припоминает историю о том, как ездила со своим бывшим в Италию, и вот там был винный бар незабываемый! Я продолжаю звать (текст не помню), она говорит что-то вроде того, что вот бы из Италии ту атмосферу привезти или что-то такое.

(Ну здесь она ему прямым текстом дает понять, что ее не устраивает его ОЗ и уровень комфорта, который он может ей предложить в отношениях)

Я отстаю, прекращаю попытки, но через месяц-другой она пишет, что хочет прийти ко мне. Пишет прямо, без намёков:

— Привет! Ты занят сегодня вечером?

— Привет! Пока нет.

- Есть предложение, для которого нужны двое. Как минимум.

— Что-то тяжёлое носить?

- У меня к тебе предложение насчёт столов, подоконников и других горизонтальных поверхностей.

Так примерно.

(Красивый диалог. Автор тоже симпатичный. Правда?)

Прошлой зимой, когда я тянул её в отношения, мы как-то сидели в машине у её дома, я целовал её, она откликалась, но просила её отпустить. Я не слушал. Она сказала, что не хочет, чтобы я влюбился. Я сказал, что поздно. Она сказала, что не испытывает чувств таких ни к кому и не хочет отношений (за время нашего знакомства несколько раз это говорила, что прошлые слишком плохо кончились).

(Это ария Мертвого Жука в исполнении девушки, причем исполняется эта ария по той самой причине, что и онегины ее исполняют. Причина — опасения, что жизнь станет сложней, чем есть, что радостей в ней не добавится от отношений, а ограничений и обязательств станет больше. А — девушка в неспешном поиске, с нетикающими часиками, а автор наш — не на запасном аэродроме даже, а развлекает ее в зале ожиданий)

Я продолжал целовать и звать к себе, потом просто завёл машину и поехал. Я решил тогда, что я ведь не держу её на самом-то деле, она может просто открыть дверь и выйти, если захочет. Мы поехали, она продолжала что-то говорить про давай не будем, потом сказала, что у неё есть ко мне страсть и секс офигенный, но не больше. Я не спорил. Дома она сказала “я могу предложить тебе только секс без обязательств” и что она напоминает себе Дориана Грея. Я, видимо, спросил, почему. А сказала, что я проницательный и, наверное, догадываюсь. Я сказал про “много любовников” (дурак!), она спросила “что считать за много?”. Потом, уже ночью, она говорила что если она что-то понимает, то нравится мне. Я сказал “да, очень, но понимаю, что не особенно тебе нужен”. Она ответила, что это не я, а просто ей вообще не хочется вот этого всего.

(В общем, автор правильно действовал, в границах и в красном поле. Для мужчины — это не слив, конечно, а нормальные шаги. А она продолжает свою арию. «Дело не в тебе, а во мне». А сама скучает по бывшему и поездкам в Италию. А понятно, почему независимо ни от какого расклада, делать шаги в границах очень важно?)

Летом, в очередную такую встречу, когда её голова лежала у меня на груди я сказал, что люблю её. Она ответила “Эй! Такие вещи не говорят в суе!”. Я сказал, что три года никому не говорил.

Несколько месяцев назад А попросила меня собрать у себя небольшую компанию друзей, в которую я её обычно звал, зная что она к этим людям тянется. Я со всеми договорился, сказал А, что да, после мероприятия собираемся, и, когда пришло время ехать, она отказалась. Сказала, что, возможно, приедет позже, и уехала с другим. Я не знаю точно, но мне так показалось не одному. Я сильно расстроился и решил, что нужно оставить её в покое, перестать лезть к ней.

Месяца три держался, но недавно снова подвёз её домой, и когда, мы обнялись на прощание, стал целовать. От моих поцелуев не сложно увернуться, многим удавалось без труда, А не старалась. Она, кажется, никогда не старается увернуться от поцелуев, я думаю, я здесь не при чём. Звал к себе, пообещала прийти через неделю.

(Автор проверяет, не щипцует ли он ее слишком сильно. Нет, автор, это пока не щипцы)

С тех пор я постоянно думаю о ней, о предстоящей встрече — обычно она приходит, если обещала — о том, как хочу снова признаться ей в любви, и что делать этого, кажется, не стоит.

(А вот новое признание в любви будет щипцами. Вы уже признавались, она в курсе и она отклонила ваше признание. Друзья, понятно, что поцелуи и побуждения к сексу с его стороны — не щипцы, а признания в любви в который раз — щипцы? В первый раз был шаг в границах. Всем очевидно? Распишете?)

Мне не удаётся удерживаться внутри себя даже несколько минут, я и сам не замечаю, как опять оказываюсь мысленно очень далеко, или в будущем, в диалоге, в ситуации, в которой пытаюсь принять решение. Кажется, что обязательно нужно принять решение. Ловлю себя, пытаюсь выбросить этот мусор, и в голове становится пусто. То есть я даже понять не могу, что там должно происходить, если не выходить из границ.

(Автор учится выключать Штурмана. Это правильно. Что происходит в голове, если не выходить из границ? Дело. Вы должны заняться каким-то делом вместо ожиданий. Ожидать, мечтать и не выходить из границ невозможно. Не удержишься, если в голове пустота. Надо занять себя делом. Отдраить квартиру и навести в ней порядок, заняться имиджем, работой. Все равно сколько времени ожиданий предстоит, и час надо занять делом и год. То есть не зависать)

Будто я всю жизнь прожил за забором своей территории (это так и есть, я думаю) и не знаю, как у меня дома, как он ощущается изнутри. Работа и физкультура помогают не очень хорошо, наверное я не достаточно занят.

(Наверное. Надо искать дела. Можно готовиться к встрече, но не диалоги в голове крутить, а приводить в порядок себя, прокачивать. Это даст преимущество в поле. Не результат прокачки даже, а поток энергии от процесса прокачки, даже если вы занимались этим всего пару дней до встречи. Понимаете, как это работает, друзья?)

Меня сбивает с толку секс. Она не любит меня, не хочет проводить вместе время, если я предлагаю — уклоняется, кроме случаев, когда предложения связаны с нашим общим увлечением, но это не романтические встречи. Я считал бы всю эту историю сливом, давно бросил попытки сблизиться и, наверное, забыл, если бы она не соглашалась время от времени на секс, не предлагала его сама.

(Встречи секс-онли для мужчины — не слив, если он не ноет о любви постоянно и не выглядит слишком зависимым. Один раз сказали и хватит. Она и так видит все, не надевайте на нее колпачок глухой и слепой Глупыши. Постарайтесь быть веселым и пылким, иначе единственное, за чем она приходит, ей разонравится. Кормите ее, когда она приходит, как можно лучше. Подумайте, какую вы могли бы помощь ей оказать. Ну и нужно правильно оценить разницу ОЗ. Если вы не способны дать ей материальную базу лучше, чем у нее есть сейчас, если вы станете ей не опорой, а скорее обузой, лучше отстать от этой девушки и не терзать свое сердце. То есть для реального прогноза и расчетов в этой истории надо оценить то, о чем автор даже не упомянул. И по слепому пятну на теме ОЗ понятно, что с этим у него не очень и на этом месте у него — корона. Корону эту надо снять)

Спасибо, что прочитали!

Источник: Эволюция

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