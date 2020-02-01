В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

01.02.2020, 4:06, Новости дня

С 1 февраля 2010 года в Москве подорожал проезд в общественном транспорте. В частности, цена билета на одну поездку в Московском метрополитене выросла на два рубля. При этом в среднем по году повышение составит 3 процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7 процента.

В частности, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК, и зоне "Центральная" МЦД теперь стоит 40 рублей вместо 38 рублей, билет "Единый" на одну поездку – 57 рублей вместо 55 рублей. Также незначительно повысилась стоимость поездок по другим тарифным планам. При этом стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД, не изменилась, передает РИА Новости.

 

Источник: Вести



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Последнее: С 1 февраля 2010 года в Москве подорожал проезд в общественном транспорте. В частности, цена билета на одну поездку в Московском метрополитене выросла на два рубля. При этом в среднем по году повышение составит 3 процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7 процента. В частности, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК, и зоне […]

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