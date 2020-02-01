Компания Ulefone выпустила неубиваемый смартфон Armor X6. Стоимость устройства составляет 100 долларов.

Около месяца назад компания Ulefone начала приём заказов на свою новинку — телефон из серии Armor X Ulefone Armor X6. Специалисты называют устройство неубиваемым, так как оно соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а степень его защиты- IP69K. Смартфон способен выдерживать опускание под воду на глубину 1,5 метра на протяжении 30 минут, а также сохранять работоспособность во время воздействия на него высокотемпературной жидкости, которая поступает под высоким давлением. Кроме всего вышеперечисленного, девайс является ударостойким и остаётся целым даже после падения с полутораметровой высоты на твердую поверхность.

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Устройство, построенное на базе однокристальной системы MT6580, оснащено 2 ГБ оперативной памяти. Диагональ экрана с HD-разрешением составляет 5 дюймов. В Armor X6 встроен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также основная и фронтальная камеры, разрешение которых — 8 и 5 мегапикселей соответственно. К тому же устройство поддерживает 3G, функцию разблокировки по лицу, режим управления в перчатках, фото- и видео- съемки под водой, а Android 9.0 Pie является его операционной системой.

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Последнее: Компания Ulefone выпустила неубиваемый смартфон Armor X6. Стоимость устройства составляет 100 долларов. Около месяца назад компания Ulefone начала приём заказов на свою новинку — телефон из серии Armor X Ulefone Armor X6. Специалисты называют устройство неубиваемым, так как оно соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а степень его защиты- IP69K. Смартфон способен выдерживать опускание под воду […]