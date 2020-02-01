Guardian — «как беспилотники, только умные» — учёные научили альбатросов находить рыболовов- браконьеров

Новозеландские учёные нашли любопытное применение альбатросам: установив на их спины радарные датчики, они смогли не только отслеживать их перемещения, но и находить рыболовов-браконьеров в море, пишет The Guardian. Как отмечает газета, альбатросы от природы способны замечать рыболовные суда на огромных расстояниях, а легковесные датчики на их спинах способны фиксировать радарные сигналы подозрительных кораблей.



Reuters

«Полицейские-альбатросы» могут вскоре начать бороздить небеса над субантарктическими водами с тем, чтобы помогать людям находить в Тихом океане браконьеров, незаконно ловящих рыбу, пишет The Guardian.

В ноябре 2018 года в рамках пилотного проекта, в ходе которого использовались наработки Новой Зеландии и Франции, 169 альбатросов оснастили радарными датчиками и отправили в южную область Индийского океана.

Вместе с тем в январе 2019 года Министерство рыболовного хозяйства Новой Зеландии установило 20 радаров на альбатросов, что позволило ведомству отслеживать их перемещения между субантарктическими островами и западным побережьем Южной Америки.

По словам сотрудницы министерства Ребекки Блоус, правительство следило за птицами с тем, чтобы лучше понять, как они добывают пищу, а затем использовать эти знания для охраны природы. Однако у Новой Зеландии на то была и другая причина: с помощью подобных радаров можно засекать рыболовецкие суда вдали от берега, а также идентифицировать те из них, которые занимаются этим промыслом незаконно.

При этом информация, собранная отрядом из 169 альбатросов, даёт основания полагать, что треть судов в антарктических водах южнее Индийского океана, по всей видимости, набивают свои трюмы рыбой незаконно.

По словам морского биолога Анри Ваймерскирха, альбатросы отлично приспособлены для долгих полётов над водной гладью. Они способны преодолевать огромные расстояния, в то время как этих птиц привлекают рыболовецкие суда — особенно те, на борту которых много рыбы.

В попытке превратить альбатросов в воздушных шпионов команда международных специалистов сконструировала легкое устройство с GPS и антенной, способной засекать радары кораблей. Кроме того, на птице установлена ещё одна антенна, отсылающая данные учёным, а также солнечная батарея, питающая всё устройство. Данные агрегаты прикреплялись альбатросам на спину, при этом этот груз нисколько их не стеснял.

Находясь в воздухе, альбатросы могут замечать суда на расстоянии в 30 км, а затем целенаправленно лететь к ним. «Они как беспилотники, только умные», — отметил Ваймерскирх.

При этом из 353 радарных сигналов, которые уловили птицы, около трети принадлежали судам, отключившим системы позиционирования. По словам учёных, если они находились в национальных водах, это, скорее всего, означает, что они занимаются чем-то противозаконным. По некоторым данным, подобной технологией уже заинтересовалась и Великобритания, пишет газета.

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