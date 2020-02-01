В США появилось лекарство от аллергии на арахис

Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис.
Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics.
В США аллергией на арахис – иногда приводящей к летальному исходу — страдают около 1,6 млн детей и подростков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис. Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Чтобы развестись, нужно жениться. А нас просто изнасиловали». Как 30 лет назад Литва вернула свою независимость / 16 января
- В Крыму проукраинскому активисту Приходько выдвинули новое обвинение – адвокат / 17 января
- «Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из партии / 24 января
- Эстония заявила о важности визита Путина в Тарту / 28 декабря
- Автоновости: Вот это поворот: новый Mini Clubman внезапно станет кроссовером / 17 декабря
- Гаджеты: Компания Karma Automotive разработает электропикап и электрокроссовер (2 фото) / 29 января
- Собянин обвинил в протестах в Москве «провокаторов», призывавших «штурмовать мэрию» и «идти под дубинки полицейских» / 18 декабря
- Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита / 4 декабря