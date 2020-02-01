В США появилось лекарство от аллергии на арахис

В США появилось лекарство от аллергии на арахис

01.02.2020, 3:52, Новости дня

Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис.

Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics.

В США аллергией на арахис – иногда приводящей к летальному исходу — страдают около 1,6 млн детей и подростков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис. Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика