В США появилось лекарство от аллергии на арахис

Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис.

Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics.

В США аллергией на арахис – иногда приводящей к летальному исходу — страдают около 1,6 млн детей и подростков.

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Последнее: Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) впервые одобрила использование препарата, способного бороться с детской аллергией на арахис. Иммунотерапевтический препарат, который будет продаваться под названием Palforzia, способен смягчить и, потенциально, полностью избавить от аллергической реакции на арахис детей и подростков в возрасте от 4 до 17-ти лет. Лекарство разработано компанией Aimmune Therapeutics. В […]