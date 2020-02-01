Госсекретарь Помпео: независимая церковь Украины открыта для всех верующих

КИЕВ – США всегда будут отстаивать право всех людей на свободу вероисповедания. Об этом шла речь в Киеве 31 января в ходе встречи Госсекретаря Соединенных Штатов и предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевский и всей Украины Епифания.

Как отмечается на странице Госдепартамента США в Фейсбуке, Майк Помпео отметил усилия митрополита Епифания «по обеспечению независимой православной церкви в Украине, открытой для всех верующих».

В свою очередь, предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний назвал приятной встречу с Государственным секретарем США Майком Помпео «уже в Украине», в сердце столицы и административном центре Православной церкви Украины – Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

«В нашем общении с Госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной церкви Украины, взаимодействия с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопросе преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса», – подчеркнул митрополит Епифаний.

Он выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины в противодействии внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться страна и на пути демократических реформ.

В ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Госсекретарь США Майк Помпео поздравил признание Православной церкви Украины автокефальной церковью со стороны Элладской и Александрийской церквей и позже выразил поддержку ПЦУ и свободе вероисповедания в Украине в Твиттере, рассказывая о встрече с митрополитом Епифанием.

О религиозной ситуации в Крыму

Как сообщает Крым.Реалии – проект Украинской службы «Радио Свобода», Госсекретарь держит проблему существования ПЦУ в Крыму под своим личным контролем.

Об этом Крым.Реалии заявил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент после встречи с встречи с главой внешнеполитической миссии США.

«У меня была возможность пообщаться с госсекретарем США Майком Помпео. Это уже вторая встреча. Первая состоялась летом прошлого года в Вашингтоне, во время международной конференции по правам религиозных свобод, когда госсекретарь выделил пятнадцать минут для того, чтобы я смог сообщить о ситуации в Крыму. А сейчас во время короткой встречи я поблагодарил госсекретаря за ту большую помощь, которую оказывают украинцам Крыма США. Помощь заключается в том, что нас поддерживает правительство США на всех мероприятиях, которые происходят в мире, всегда озвучивается проблема существования Украинской православной церкви (ПЦУ) в Крыму. Госсекретарь держит эту проблему под своим личным контролем», – рассказал священнослужитель. Архиепископ Климент сообщил госсекретарю США, что в Крыму нарушается религиозная свобода и право на вероисповедание, сообщают Крым.Реалии.

Поддержка для прекращения российской агрессии

В ходе визита в Киев Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон поддерживает Украину, в то время как две страны стремятся сгладить отношения на фоне разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

«Помпео заверил Украину в том, что Соединенные Штаты полностью поддерживают ее в плане прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме», – заявила украинская сторона после встречи Помпео с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Напомним, что Госсекретарь США Помпео с 29 января по 4 февраля 2020 года посещает Великобританию, Украину, Беларусь Казахстан и Узбекистан. «В Минске, 1 февраля, Государственный секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», – подчеркивается в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Три центра легитимности – церковь, армия, волонтеры

Политолог Александр Палий отмечает, что создание Поместной православной Церкви в Украине привело к созданию крупнейшего центра легитимности в стране.

«ПЦУ сегодня представляет большинство православных христиан в Украине и Соединенные Штаты, поддерживая ПЦУ, подчеркивают, что они на стороне большинства украинцев», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что история создания Поместной церкви Украины демонстрирует развитие тренда, нехарактерного для западного общества, где конфессионное развитие находится в состоянии стагнации.

«Сегодня в Украине очень пафосно и с потенциалом создается центр, который будет влиять на повышение морального ценза в обществе. Эта история интересна тем, что в одной из главных стран для христианского мира – Украине, в то время, когда идет тенденция к уменьшению влияния религии, в том числе и в исламском мире, у нас развивается структура, которая имеет поддержку в обществе», – подчеркивает Александр Палий.

Политолог отмечает понимание в Соединенных Штатах неравных возможностей для свободного вероисповедания на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

«Идеологически УПЦ не смогли сказать Путину, не сделали никаких призывов к нему прекратить войну. Этого с их стороны не прозвучало. В итоге много людей перешли в Поместную церковь Украины», – утверждает Александр Палий.

Насыщенный визит Помпео

По мнению эксперта Центра политологических исследований Олега Саакяна называет «насыщенным» визит американского Госсекретаря в Украину, и считает, что администрация Дональда Трампа показывает лояльность к Украине, на фоне критики со стороны политических оппонентов.

«С другой стороны, на фоне исчезновения трека «Волкер – Сурков», без замены этого формата другим форматом, есть некий вакуум и его нужно заполнять. Конечно, этот визит призван показать, что в независимости от внутренней политической американской турбулентности, геополитические американские позиции остаются незыблемыми. И это месседж для американских союзников в других регионах, в том числе и для Москвы», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Саакян подчеркивает, что демонстрация поддержки со стороны Белого дома украинской элите оказывает влияние на стабильное развитие внешнеполитического выбора официального Киева.

«Если этой демонстрации не будет, то у Украины развязываются руки для более активных внешних политических действий, нынешнее политическое руководство может начинать искать поддержку в других геополитических центрах», – подчеркивает Олег Саакян.

На вопрос о том, «насыщенная повестка визита Помпео в Киев не является ли сигналом для Минска, в контексте визита Госсекретаря США в Беларусь?», эксперт не исключает этого.

«Я бы не говорил, что это прямой месседж Беларуси, не безусловный… Минск – в эпицентре активных событий и чрезмерной активности России в интеграционном процессе, такой месседж отбрасывать нельзя», – отмечает Олег Саакян.

Он предполагает, что все еще остаются репутационные риски для США от контактов с Беларусью, и поэтому «Владимир Зеленский может стать связующим звеном между президентом Лукашенко и американским руководством».

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