Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек

01.02.2020, 3:44, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом), передает ТАСС.

В Пекине уже выявлено 139 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 59 человек, из них два умерли. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах КНР.

Напомним, в четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К пятнице число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в КНР увеличилось до 9 тыс. 390 человек, количество летальных исходов достигло 213 случаев.



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Последнее: Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По последним данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют […]

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