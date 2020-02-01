Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных приблизилось к 12 тысячам

По последним данным, в Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 11791, 259 человек скончались. Накануне в соответствии с официальными данными сообщалось о 9692 заболевших и 213 умерших.

В течение минувших суток в Китае выявлено 2102 новых случая заболевания, в Гонконге — 13 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 7, на Тайване – 10, передает РИА Новости.

Помимо подтвержденных случаев заражения, на территории КНР зарегистрированы 17988 случаев с подозрением инфицирование новым типом коронавируса, еще более 118 тысяч имевших тесный контакт с заболевшими находятся под наблюдением.

О вспышке в городе Ухань пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, власти Китая сообщили в последний день минувшего года. Позже специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV.

Источник: Вести

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