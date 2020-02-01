Мнение: Британия вышла из ЕС

Британия в ночь с 31 января на 1 февраля официально покинула состав Европейского союза.
Брюссель особо не переживает по этому поводу, так как рассматривает возможность замены другой мощной державой, которая уже заявила, что с легкостью займет место Британии в ЕС.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал три очка за семь минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды "Филадельфия". Евгений на четвертой минуте второго периода забросил шайбу, сделав счет в игре 1:1, а затем помог отличиться своим партнерам по команде Брайану Расту и Крису Летангу. Теперь на счету 33-летнего уроженца Магнитогорска 53 […]
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