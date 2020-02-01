Мнение: Британия вышла из ЕС

Мнение: Британия вышла из ЕС

01.02.2020, 3:25, Разное

Британия в ночь с 31 января на 1 февраля официально покинула состав Европейского союза.
Брюссель особо не переживает по этому поводу, так как рассматривает возможность замены другой мощной державой, которая уже заявила, что с легкостью займет место Британии в ЕС.

Источник: Colonel Cassad



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