Холодная вода — действительно лучшая первая помощь при ожогах

Охлаждение проточной водой – оптимальный вариант первой помощи при ожогах у детей, согласно исследованию, опубликованному в Annals of Emergency Medicine. Ученые из Исследовательского центра здоровья детей Квинслендского университета обнаружили, что прохладная проточная вода снижает вероятность пересадки кожи, ускоряет заживление и уменьшает необходимость в госпитализации или хирургическом вмешательстве.

«Если ребенок получил ожоги, первый курс лечения должен состоять из 20 минут прохладной проточной воды. Это наиболее эффективно сразу после ожога, но доказана польза ее применения в течение трех часов после травмы», – рассказала соавтор исследования Бронвин Р. Гриффин (Bronwin R. Griffin).

Авторы проанализировали лечение ожогов в детской больнице у 2495 детей, средний возраст которых составил два года. Как правило, это были ожоги кипятком – жидкостью или паром – в области рук или ног. Такие типы ожогов, от легкой степени до умеренной, обычно происходят в домашних условиях.

Согласно полученным данным, после адекватной первой медицинской помощи в виде 20 или более минут охлаждения места ожога проточной водой, вероятность пересадки кожи уменьшилась более чем на 40%. В тех случаях, когда трансплантация не требовалась, использование прохладной проточной воды увеличивало скорость заживления и, соответственно, снижало риск образования рубцов.

В целом, любое количество прохладной проточной воды снижало вероятность госпитализации на 35,8%, а необходимость в операции – на 42,4%.

Результаты исследования подтверждают, что после прохладной проточной воды ожоги проходили легче, чем при отсутствии первой помощи или использовании таких альтернатив воде, как алоэ, гели, компрессы, зубная паста, масло или яичные белки.

«Это наиболее эффективный способ уменьшить тяжесть повреждения тканей от всех термических ожогов», – резюмировала Бронвин Р. Гриффин.

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