США пересмотрели правила использования противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп пересмотрел ограничения на использования противопехотных мир, установленные администрацией Барака Обамы в 2014 году. Причиной названо то, что эти ограничения способны существенно ослабить американские войска.

В 2014 году было установлено, что США более не производят и не закупают противопехотные наземные мины. Было также запрещено использовать имеющиеся мины за пределами Корейского полуострова.

В заявлении Белого дома говорится, что это решение негативно повлияло на оборонительные возможности США и поэтому принято решение использовать мины новой конструкции, «специально разработанные для того, чтобы уменьшить возможность нанесения непреднамеренного ущерба гражданским лицам и союзникам».

ВС США получили право использовать мины, которые саморазрушаются не позднее 30 дней после установки и имеют дублирующую систему контроля, гарантирующую их самоуничтожение. Также сняты географические ограничения на применение противопехотных мин.

США не присоединились к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которую подписали более 160 государств.

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