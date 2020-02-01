«Атлетико» объявил о возвращении Карраско

Бельгийский полузащитник китайского "Далянь Ифан" Янник Карраско на правах аренды до конца текущего сезона перешел в мадридский "Атлетико". Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ранее Янник уже выступал за испанскую команду с 2015 по 2018 год, тогда бельгиец в составе "матрасников" принял участие в 124 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач. Также на его счету 41 игра и 6 голов за сборную Бельгии.

[📝] Acuerdo con el Dalian Professional FC para la cesión de @CarrascoY21.

😀👋 ¡Bienvenido! 🔴⚪

👉 https://t.co/i14EuFbIpM#BienvenidoCarrasco #AúpaAtleti pic.twitter.com/INDvR1MpZB

— Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2020

Напомним, "Атлетико" после 21-го тура чемпионата Испании с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче Примеры подопечные Диего Симеоне в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с "Реалом". Аргентинский специалист уже включил Карраско в заявку на предстоящее дерби.

[📋] CONVOCATORIA

Conoce aquí los futbolistas citados por @Simeone para el #RealMadridAtleti 👇

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/JhSVcYwUaq

— Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2020

Источник: Вести

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