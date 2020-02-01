Алисе Казьминой подписчики припомнили её статус «разрушительницы семьи»

Алисе Казьминой припомнили в Сети её статус «разрушительницы семьи». Поводом для нападок стало жалобное письмо журналистки о выселении её из квартиры бывшим супругом футболистом Андреем Аршавиным.

Судя по снимку официального уведомления, которое было выслано бывшей невестке матерью Аршавина, именно она является владелицей квартиры, где проживает Казьмина после развода. Их совместная дочь Есения не прописана здесь. Все вопросы, скорее всего, будут решаться в судебном порядке. Часть подписчиков сочувствует, но не матери, а детям. Кроме дочери футболиста, с его бывшей второй женой проживают её двое детей от первого брака. Основная часть комментариев полна злорадства. Казьмину обвиняют в разрушении семьи телеведущей Юлии Барановской, когда она не подумала о троих детях, оставшихся без отца. Комментаторы пишут о карме, «законе бумеранга», цитируют пословицы и стыдят.

В ответ Казьмина закрывает свой аккаунт с красноречивой надписью: «Пока не уляжется пыль». Кстати, перед этим новый бойфренд матери троих детей якобы настоял на удалении поста-просьбы о сочувствии, что она и сделала.

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