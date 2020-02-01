Мнение: Обмельчание казаков

Было время, когда казаки были очень лихими парнями. Для которых честь и Родина были превыше всего. Вот, к примеру, Константин Недорубов.
Еще в Первую мировую Константин Иосифович стал полным Георгиевским кавалером, а в Великую Отечественную командовал казачьим эскадроном, сформированным из добровольцев. 2 августа 1942 года в боях под станицей Кущевской в рукопашной схватке сотня казаков уничтожила свыше 200 солдат противника, из которых семьдесят фашистов ликвидировал лично 53-летний атаман Недорубов, которому было присвоено звание Героя Советского Союза.
А нынче казаки, похоже, обмельчали. Докатились даже до осквернения великой Победы в Великой Отечественной. Потому что только победа в той войне, это Победа с большой буквы. А для казаков-лилипутов, оказывается даже победа в мутных муниципальных выборах поддержанного ими кандидата – это победа с большой буквы… Сами признались, выписав вот такую вот грамоту:
Когда началось обмельчание казаков? Понятия не имею. Может быть с того случая, когда шесть лет, 15 июня 2013 года казак Александр из станицы Рождественская Ставропольского края "вступил в оральные сексуальные отношения" с 27-летним Магомедшапи? А когда преступника взяли под стражу и возбудили уголовное дело, казак Александр на допросе оправдывался: «Он почти два метра ростом. Здоровый, сильный. А на меня посмотрите: ну какой я мог дать ему отпор? Как я мог ему отказать? Я на все и согласился, даже кричать не стал… ».
Или обмельчание казаков началось значительно раньше? У меня нет ответа на этот вопрос…
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Было время, когда казаки были очень лихими парнями. Для которых честь и Родина были превыше всего. Вот, к примеру, Константин Недорубов. Еще в Первую мировую Константин Иосифович стал полным Георгиевским кавалером, а в Великую Отечественную командовал казачьим эскадроном, сформированным из добровольцев. 2 августа 1942 года в боях под станицей Кущевской в рукопашной схватке сотня казаков […]
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